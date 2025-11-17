為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    滿足他「口上、下體」就送手機 高雄農夫誘拐性侵女國中生判刑

    2025/11/17 21:35 記者鮑建信／高雄報導
    馮男涉嫌假借買手機誘拐女學生嘿咻，被橋頭地院判刑。（情境照）

    高市從事務農馮姓男子假借贈送手機，涉嫌誘拐女國中生嘿咻，經輔導老師察覺異狀報警。橋頭地院調查，馮男堅持無套性侵，還說滿足他「口上、下體」性慾才會買手機，依妨害性自主等罪判處徒刑2年4月。

    判決書指出，被告馮男經由網路認識被害人A女後，明知她剛滿14歲，於2022年8月下旬，開車載她前往甲仙化石館，涉嫌性侵得逞。

    案經學校輔導老師察覺A女異狀，追問之下始知上情，並報請警方處理，傳喚馮男到案釐清案情，製作筆錄後，依涉嫌強制性交、兒童及少年福利與權益保障法等罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

    A女指出，馮男先在車內對她上下其手，再拉下車口交，甚至叫她趴在牆壁上，自後性侵得逞﹔馮男應訊則堅決否認發生性關係。承辦法官開庭調查，據A女醫院驗傷報告，及通話紀錄判決馮男有罪。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

