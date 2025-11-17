為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女廟祝裝防盜監視器 竟拍到道士男友猥褻弟媳

    2025/11/17 21:34 記者蔡彰盛／新竹報導
    女廟祝裝防盜監視器，竟拍到道士男友猥褻弟媳。（情境照）

    女廟祝裝防盜監視器，竟拍到道士男友猥褻弟媳。（情境照）

    穿著道袍的惡狼！新竹某宮廟黃姓道士假借推拿名義，替女友陳姓廟祝的弟媳按摩，卻趁機猥褻，沒想到過程全被陳女裝的防盜監視器拍下，新竹地院依乘機猥褻罪將色道士判刑6月。

    法官調查，黃姓道士與陳姓女廟祝為情侶關係，黃男平日身穿道士袍，常以道士身分替信眾進行按摩、舒緩經絡等自然療法。

    黃男得知陳女弟媳小美頸腰背部及腳痠痛，先於107年5月幫她肩頸按摩，取得其信任。事後又稱可以推拿整脊、按摩舒緩筋骨、打通淋巴等語，小美同意後，在陳女房間趁按摩、舒緩經絡機會，雙手伸入小美內衣、短褲內，反覆搓揉胸部、大腿內側、陰部等隱私部位猥褻得逞。

    沒想到黃男整個猥褻過程，都被房間內監視器拍下，黃男與辯護人聲稱本案監視器無證據能力，稱未經同意入鏡。檢方最後仍依強制性交罪嫌起訴黃男。

    法官認為此監視器錄影拍攝地點在陳女住處房間內，是她的私人空間，其有決定是否安裝監視器權利，自不待言，在寺廟服務的陳女說，因房間有重要東西，怕有人入侵，所以才裝監視器，因此法官認定有證據能力。

    法官審酌黃男為滿足私慾，利用機會猥褻被害人，顯不尊重女性，嚴重戕害其心靈感受，造成被害人身心受創。且犯後始終否認犯行，未和解或道歉，最後依對受照護之人利用機會猥褻罪判刑6月。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播