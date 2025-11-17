為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    車內疑想輕生引發火勢竄濃煙 基隆男奪門逃出送醫搶救

    2025/11/17 20:59 記者吳昇儒／新北報導
    基隆一名31歲鄭姓男子今日晚間7時許，駕駛母親的車到調和街轉運站內停車場企圖輕生，未料引發火勢，車輛遭火舌吞噬，燒到只剩車架。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名31歲鄭姓男子今日晚間7時許，駕駛母親的車到調和街轉運站內停車場企圖輕生，未料引發火勢，車輛遭火舌吞噬，燒到只剩車架。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名31歲鄭姓男子今日晚間7時許，駕駛母親的車到新北與基隆市交界處的調和街轉運站內停車場，企圖輕生，未料，車內濃煙竄出讓鄭男受不了，奪門而出，但該車卻遭火舌吞噬，燒到只剩車架。警、消人員發現鄭男時，其情緒不穩、神智不清及有燙傷現象，由救護人員送往醫院救治，起火原因則待進一步調查釐清。

    基隆市消防局獲報車輛火警，派員趕往現場搶救，發現車內駕駛已逃離，但情緒不穩定、且神智不清，身上也有燙傷情形，趕緊將人送往醫院救治。另消防隊員則全力佈線10分鐘內撲滅火勢，但該車燒到剩下車架及部分雜物。

    新北市瑞芳警分局趕往現場拉起封鎖線，並與火災調查科人員進行採證，竟在車內找到易燃物品，懷疑鄭男有輕生念頭。警方目前已派員前往醫院並通知家屬，待傷者情緒穩定後再進行詢問，釐清起火原因。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    基隆市消防局獲報車輛火警，派員趕往現場，10分鐘內撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市消防局獲報車輛火警，派員趕往現場，10分鐘內撲滅火勢。（記者吳昇儒翻攝）

