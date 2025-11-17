為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄1死8傷驚悚車禍畫面曝光 退休運將二度違規害命

    2025/11/17 20:26 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄市一名73歲陳姓男子昨晚開車行經楠梓區德民新橋，違規右轉釀成1死8傷慘劇，警方今將陳男移送法辦。（記者陳文嬋攝）

    高雄市一名73歲陳姓男子昨晚開車行經楠梓區德民新橋，違規右轉釀成1死8傷慘劇，經查陳男是退休運將，2019年曾因違停害騎士從後追撞喪命，去年開車違規未停讓行人挨罰，不料這次竟違規撞死人。

    陳姓男子為運將退休，昨晚開車回家途經楠梓區德民新橋，違規右轉與菲籍林姓騎士發生碰撞後，連掃待轉區7輛機車，造成5男4女被撞摔車，9人倒地受傷哀號，釀成1死8傷慘劇，其中林男為菲籍來台經營雜貨店，首當其衝送醫傷重不治，另有2人骨折傷重住院治療。

    楠梓警方今將陳男依過失致死及過失傷害罪嫌移送法辦，經查，陳男過去為計程車司機，2019年曾因違停釀騎士從後追撞死亡，被依過失致死罪嫌送辦。

    此外，陳男2年來交通違規5次，包括闖紅燈、不依號誌行駛、連續路段沒打方向燈等，陳男去年退休後，去年10月開車未停讓行人違規挨罰，不料這次開車回家途中，竟違規右轉撞死人。

    檢警今相驗確認林男因車禍致頭部外傷、腹部挫傷、內出血，導致創傷性休克死亡，並召開臨時偵查庭，認定陳男涉嫌過失致死罪，諭令30萬元交保候傳。

