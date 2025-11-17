冒煙了！花蓮8旬翁凌晨狂踩車油門拉轉擾鄰 警暫保管鑰匙

花蓮一名8旬翁經常在凌晨3、4點發動車子狂踩油門拉轉擾人清夢，昨天還拉轉到車子冒煙。（民眾提供）

花蓮85歲鄒姓老翁近半年來經常在凌晨3、4點發動汽車後狂踩油門拉轉，運轉的引擎聲浪在夜間相當擾人，居民頻向警方報案但沒有改善憤而投訴媒體，花蓮吉安警分局指出，老翁空踩油門聲響顯著影響鄰里安寧，為避免情況持續擴大，員警在鄒翁同意下先行代為保管車輛鑰匙，並聯繫家屬看照約制。後續將依《社會秩序維護法》第72條規定，通知報案人及鄒翁到所說明。

鄰居投訴媒體說，吉安東海六街這半年來，凌晨3、4點，有時候1、2點的深夜，都可以看到一名步履緩慢的老翁，把停在路邊的紅色TOYOTA老車發動，狂踩油門空轉引擎，並前後移動車輛，之前還撞過鄰居的車，甚至有一次催完油門沒熄火直接走回家，一催就是1、2個小時，一週4、5次，附近鄰居半夜被吵的不得安寧。

昨天老翁又在凌晨4點就開始催油門，到了早上6點30車子終於冒煙，警方前來關心，老翁還堅持車子要停在原地，眾人勸也勸不聽，老翁向警方表示，只是怕車子壞掉，所以要定期發動保養車子，之後會減少次數，也會改在白天發動；警方請家屬制約，並在老翁同意下先行保管車鑰匙。

吉安警分局指出，因案發處位於住宅密集區，且當時已屬深夜，老翁空踩油門聲響顯著影響鄰里安寧。呼籲深夜時段社區環境安寧攸關居民生活品質，請民眾注意車輛使用與行為音量，避免不必要的噪音影響他人；如遇可疑或擾民情事，歡迎撥打110報案專線，警方將即時到場處理，共同維護社區安全與安寧。

花蓮一名八旬翁經常在凌晨3、4點發動車子狂踩油門拉轉擾人清夢。（民眾提供）

