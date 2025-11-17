為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    校長多領3個月加給 台東縣教育處「不好意思 我們第一次遇到」

    2025/11/17 19:12 記者劉人瑋／台東報導
    針對某國小校長接受調查期間照領3個月的「校長加給」，台東縣教育處長蔡美瑤說明，自己就結果論才稱「沒有溢領」、「不好意思」。（台東縣府提供）

    針對某國小校長接受調查期間照領3個月的「校長加給」，台東縣教育處長蔡美瑤說明，自己就結果論才稱「沒有溢領」、「不好意思」。（台東縣府提供）

    今年3月，台東有國小因幼童遭霸凌，校長被調非主管職3個月，但縣議員林參天爆料，該校長加給卻照領「而且當時也自知這筆錢的來歷，這是貪污」。當時教育處表示「沒有多領」，如今教育處長蔡美瑤稱，大家首次遇到這種狀況，錢也被主動追繳回，自己就結果論才稱「沒有溢領」、「不好意思」。

    該校長約在5月接受調查期間被調至教育處，但這3個月的「校長加給」共29130元卻照收不誤，直到3個月後調他處任管理職。14日縣議員林參天質詢即提及此事，但縣府以「會後調查」回應，當天並向議員與媒體供稱「查無此事」。

    17日縣議員再度質詢，並提出「打碼版」校長薪資單，並稱「就是自己爆料，且12日曾要求對方簽寫自白，否則多領這筆錢就當沒發生過」。教育處這次則到了晚間才表示，是因為「錢被教育處追繳回來了」，所以先前才稱沒有「溢領」。

    蔡美瑤表示，由於學校、教育處第一次遇到這種狀況，學校面對校長仍有職務卻被調處，仍依慣例撥錢給校長，後又正式發文認定校長無實質領導之實，主動追回溢領的錢「不好意思，我直接說了結果」。

    林參天聽聞後直斥「一派胡言」，要不是自己追查，「這筆錢才不會這麼簡單就繳回，這其中還有黑幕，自己有證據，就看教育處願不願意說真話」。

