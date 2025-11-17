為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    飛車來襲！北市建國高架毒駕男高速追撞一家三口 驚險瞬間曝光

    2025/11/17 18:43 記者姚岳宏／台北報導
    邱男毒駕車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    邱男毒駕車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    28歲雍姓男子駕車行駛在台北市建國高架橋時，突遭1車從後追撞，造成他們一家3口多處擦挫傷，警方到場，發現後方追撞他的58歲邱姓駕駛涉嫌吸食喪屍煙彈毒駕。雍男今天將行車紀錄器影片PO網，並說當時後方車高速衝撞就像「飛彈來襲」，並問「台灣真的不對毒駕/酒駕增加刑責嗎？」

    雍男將當時驚險過程PO在YouTube，心有餘悸說，當晚一家人（包含2歲小孩）開車回家的路上，被後方毒駕駕駛高速追撞，幸好人都沒事；網友氣憤皆稱「酒駕毒駕7414」。

    警方調查，10月9日晚間10時許，邱男駕車沿建國高架南往北方向，行駛至民權東路匝道口附近，左前車頭撞上前方雍男駕駛車輛右後車尾，前方車上2名乘客身體多處擦挫傷，送醫治療。

    後續警方於邱男車上發現摻有第二級毒品依托咪酯之電子煙彈1顆、專供施用第二級毒品依托咪酯之吸食器、專供施用第一級毒品海洛因之分裝勺，詢後依涉犯毒品危害防制條例及公共危險罪移送台北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    雍男被撞車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    雍男被撞車輛。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕邱男。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕邱男。（記者姚岳宏翻攝）

