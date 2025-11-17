為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    議員抓包揭發才還款？ 國小校長調職期間遭爆多領3個月校長加給

    2025/11/17 17:07 記者劉人瑋／台東報導
    台東縣議員林參天今提出「打碼版」轉帳證明，他強調有絕對證據。（記者劉人瑋攝）

    台東縣議員林參天今提出「打碼版」轉帳證明，他強調有絕對證據。（記者劉人瑋攝）

    今年3月，台東有國小遭爆料校內8名幼童遭霸凌，經調查有6人遭虐，涉案老師、幼教助理均被起訴，如今又扯出案外案。縣議員林參天接連2次議會開議都稱，時任校長被調至教育處期間盜領3個月校長加給「被我抓來詢問當天才還回去」。目前教育處對此事尚未回應。

    該校長接受調查期間被調至教育處，但這3個月的校長加給29130元照領不誤，直到3個月後再調他處任管理職。14日縣議員林參天質詢即提及此事，但縣府以「會後調查」回應，當天並向議員與媒體供稱「查無此事」。

    17日縣議員林參天再質詢此事，這次拿出打碼版的薪資條，要求查清。林參天也向媒體、警察局長提出該校長的自白書，內文表示自己完全沒有參與薪資發放。但林參天指出，12日請校長到議會說明，並請其在督學見證下寫出自白，當天就將款項匯回去「沒被抓包就繼續盜領」？

    林參天指出，經詢問該校人事部門後得知，當時校方曾詢問校長「是否還有校長資格？」，公務員發放薪資也會一併附上明細，其中即有「校長加給」一項，「都隔了7個月了，校長怎能說自己不知情？」，況且還有當時對話錄音，稱「自己（把錢）還回去了」、「這是貪污後的滅證」。

    縣府14日曾回應媒體「查無此事」，如今恐有必要再次說明，目前教育處尚無回應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播