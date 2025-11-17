議員抓包揭發才還款？ 國小校長調職期間遭爆多領3個月校長加給

台東縣議員林參天今提出「打碼版」轉帳證明，他強調有絕對證據。（記者劉人瑋攝）

今年3月，台東有國小遭爆料校內8名幼童遭霸凌，經調查有6人遭虐，涉案老師、幼教助理均被起訴，如今又扯出案外案。縣議員林參天接連2次議會開議都稱，時任校長被調至教育處期間盜領3個月校長加給「被我抓來詢問當天才還回去」。目前教育處對此事尚未回應。

該校長接受調查期間被調至教育處，但這3個月的校長加給29130元照領不誤，直到3個月後再調他處任管理職。14日縣議員林參天質詢即提及此事，但縣府以「會後調查」回應，當天並向議員與媒體供稱「查無此事」。

17日縣議員林參天再質詢此事，這次拿出打碼版的薪資條，要求查清。林參天也向媒體、警察局長提出該校長的自白書，內文表示自己完全沒有參與薪資發放。但林參天指出，12日請校長到議會說明，並請其在督學見證下寫出自白，當天就將款項匯回去「沒被抓包就繼續盜領」？

林參天指出，經詢問該校人事部門後得知，當時校方曾詢問校長「是否還有校長資格？」，公務員發放薪資也會一併附上明細，其中即有「校長加給」一項，「都隔了7個月了，校長怎能說自己不知情？」，況且還有當時對話錄音，稱「自己（把錢）還回去了」、「這是貪污後的滅證」。

縣府14日曾回應媒體「查無此事」，如今恐有必要再次說明，目前教育處尚無回應。

