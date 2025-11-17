為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中民眾持滅火器慘遭「炸街猴」圍毆 盧秀燕肯定警方逮捕8嫌

    2025/11/17 16:49 記者黃旭磊／台中報導
    民進黨台中市議員蔡耀頡（中）表示，飆仔在當地兩小時來回飆車，警方沒有提前作為。（記者黃旭磊攝）

    民進黨台中市議員蔡耀頡（中）表示，飆仔在當地兩小時來回飆車，警方沒有提前作為。（記者黃旭磊攝）

    台中市西屯區寶慶街50巷口，今天凌晨發生陳姓居民（45歲）因不滿賓士、豐田等改裝噪音車繞行，持滅火器下樓制止理論慘遭毆打，民進黨台中市議員蔡耀頡接獲陳情，稱「飆仔在當地兩小時來回飆車」，居民凍未條才報警，警方沒有提前作為。警方坦承接獲5通報案，台中市長盧秀燕在議場表示，肯定警方獲報不到10分鐘到場，將8名犯嫌全部一網打盡。

    蔡耀頡今天在市政總質詢表示，當地民眾陳情說，飆仔在寶慶街一帶來回飆車兩小時，根本凍未條才拿滅火器下樓制止，案發地距離西屯派出所不到3分鐘車程，警分局起初以為只是噪音處理，就沒有提前制止，警車路過不積極，台中改裝噪音車引發暴力事件，沒有提前預防民眾被打。

    台中市警局長吳敬田說，凌晨1點53分接獲噪音通報，不是打架，警方1點59分到場，共有5部警車到場，當時圍毆民眾的8名嫌犯下午全部落網，盧秀燕接續表示，警察不到10分鐘到場積極作為，也將8人全部一網打盡應給予肯定。

    台中市警局長吳敬田（右）說，警方起初接獲噪音通報，不是打架。（記者黃旭磊攝）

    台中市警局長吳敬田（右）說，警方起初接獲噪音通報，不是打架。（記者黃旭磊攝）

