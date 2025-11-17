一個月自行完成 海巡南部分署近程無人機飛行訓練場啟用

南部分署打造「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」。（海巡署提供）

為提升海巡人員執法勤務效能，南部分署打造「2-15公斤近程無人機飛行訓練場」，歷經一個月的籌備與施工，於今（17）日啟用。南部分署表示，訓練場建置，從規劃、設計到施工全程皆由單位自行完成，未倚賴任何外部協力，展現團隊自主能量與執行效率。

訓練場係比照交通部民航局2-15公斤無人機術科測驗場地設置，飛手可於場內進行起降、定點操控、航線規劃及臨場應變等實作訓練。透過完整模擬與演練流程，不僅可提升操控精準度與穩定性，更能培養面對突發狀況時的應變與協調能力，讓整體無人機操作貼近實務運用。

分署長鳳運昇指出，飛行訓練場從無到有、全程自力完成的成果，不僅提升了無人機訓練的品質與效率，更象徵單位朝向專業化、制度化發展的重要里程碑。

鳳運昇為飛行訓練場舉行點睛儀式，象徵著無人機訓練量能啟動。南部分署表示，未來將以此訓練場為核心，持續深化飛手專業培訓、強化任務演練能力，並推動無人機科技於各項實務任務應用，期盼為海巡署無人機訓練與運用注入更多創新能量。

從無到有，南部分署近程無人機飛行訓練場啟用。（海巡署提供）

