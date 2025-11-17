為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    婦推嬰兒車過馬路遭擦撞 駕駛竟未下車直接落跑

    2025/11/17 16:11 記者陸運鋒／新北報導
    林姓婦人推著嬰兒車過馬路時，遭到一輛轎車擦撞，但駕駛未停車查看，反而直接離去。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓婦人推著嬰兒車過馬路時，遭到一輛轎車擦撞，但駕駛未停車查看，反而直接離去。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓婦人昨天（16日）下午推著嬰兒車走在斑馬線，行經新北市新店新烏路一段時，遭一輛未禮讓行人的轎車擦撞嬰兒車，轎車駕駛並未下車查看，反而直接加速離去，雖林婦及嬰兒當下皆無大礙，但林婦事後感到不適，已向新店分局警方報案，警方將通知車主到案說明。

    網友將該事故影像上傳至社群Threads並指出，阿姨開車撞上嬰兒推車後，竟未停下察看，反而迅速離開現場，直接肇事逃逸，整個過程中，儘管一路追趕、呼喊制止，她仍未有任何停下或關心受傷的動作。

    警方表示，62歲林婦昨下午3時許，推嬰兒車從新烏路一段11巷口過馬路時，遭到自小客車擦撞嬰兒車，但肇事駕駛並未下車查看，旋即離開現場，當時嬰兒車內嬰兒及林婦皆無大礙。

    據指出，事後林婦發覺右肩膀疑似有拉傷、疼痛感，已於今日驗傷並報案，預計明天至派出所製作筆錄。警方說，將比對車牌後，依肇事逃逸罪嫌通知駕駛到案說明，以釐清案情。

    警方呼籲，駕駛汽車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上6000元以下罰鍰；因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上36000以下罰鍰；致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

