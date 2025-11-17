收容所越籍移工勒索同鄉遭訴 移民署：主動自清偵辦遏止不法

移民署台北收容所被爆料，收容的越南移工在所內勒索菜鳥判刑，移民署說明，本案為北區事務大隊臺北收容所自清案件，發現後立即主動調查，會同新北市專勤隊報請新北地檢署指揮偵辦，全案經起訴判刑，經查沒有相關職員涉入。（資料照）

移民署台北收容所被爆料，收容的越南移工在所內勒索菜鳥判刑，移民署今天說明，本案為北區事務大隊台北收容所自清案件，該所2025年7月清查收容人在所生活情形時發現，部分越南籍受收容人遭同鄉室友恐嚇取財（匯款）情事，立即主動啟動調查，會同新北市專勤隊報請新北地檢署指揮偵辦，全案經移送新北地檢署偵辦起訴，相關犯嫌均經法院判刑，經查沒有相關職員涉入。

移民署北區事務大隊強調，本案為台北收容所主動查獲，即時移送偵辦，絕不容許任何不法或僥倖行為存在，北區事務大隊針對本案發生情形，全面檢討收容管理缺失，追究相關人員執勤及管理幹部督導不周責任。

移民署補充，將透過持續關心受收容人在所生活狀況、強化室長公差管理、加強死角巡查、優化監視設備監看等作為，以完備受收容人保護機制，且為避免語言隔閡造成誤解或弱勢情況，收容所並利用晚間集合點名時機，播放多語生活須知宣導，使受收容人明確理解自身權益及求助管道，以防杜類似情事再度發生，確保收容管理周全。

