    社會

    莽男騎車撞進機車行搗毀被逮 傳因遭店家說壞話挾怨報復

    2025/11/17 15:54 記者王俊忠／台南報導
    台南安平區民權路上的一家機車行，16日晚間遭一名王姓男子騎機車衝撞破壞玻璃大門毀損。（民眾提供）

    台南安平區民權路上的一家機車行，16日晚間遭一名王姓男子騎機車衝撞破壞玻璃大門毀損。（民眾提供）

    16日晚間9點許，台南市安平區民權路上1家機車行遭1名約35歲的王姓男子騎機車衝撞店家大門及進入店內毀損設施後逃離，無人員傷亡。機車行老闆得知後報警並查出涉案人是王男。據了解，王男疑不滿機車行有關人員去跟王男女友訴說「王男的壞話」，導致王男挾怨報復。

    轄區南市警四分局員警掌握王男身分後，於當晚11點就通知王男到案說明，王男坦承犯行。警方訊後依恐嚇、毀損等罪嫌將王男函送台南地檢署偵辦。有關王男確切犯案動機，由警方深入調查。

    據指出，當時王男騎機車衝撞進這家機車行大門與店內時，店家老闆夫妻都不在店內；不過，有老闆的友人剛好在店門口目擊王男衝撞、破壞的情景，王男闖進店內還破壞屋內設施，玻璃門窗破裂、現場一片狼藉，還有1隻柴犬後腳受傷流血。王男作案後逃離，老闆友人隨即通知老闆趕回店內處理及報警。

    王男到案後坦承到機車行搞破壞的犯行。據了解，王男會這麼做，疑是他得知機車行有關人員去向他女友訴說「王男的一些壞話」，導致女友跟王男吵架，王男為此心生不滿、到機車行搞破壞報復。

    台南安平區民權路上的一家機車行，16日晚間遭一名王姓男子騎機車衝撞破壞玻璃大門毀損。（民眾提供）

    台南安平區民權路上的一家機車行，16日晚間遭一名王姓男子騎機車衝撞破壞玻璃大門毀損。（民眾提供）

