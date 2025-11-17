曾涉毆打修杰楷 竹聯麒麟堂分會長組織犯罪起訴從重量刑

竹聯幫麒麟堂幹部陳亞豪。（資料照）

曾因打記者、藝人修杰楷而躍上新聞版面的竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪，除涉吸收未成年加入幫派，又多次率眾暴力討債，新北地檢署依違反組織犯罪防制條例「主持犯罪組織、招募未滿18歲者加入犯罪組織」、刑法「恐嚇取財」等罪嫌起訴陳及幫眾共14人，並以陳為犯罪組織首腦，且要求旗下成員積極對外吸收少年加入組織，嚴重危害我國兒少健全發展，請法院從重量刑。

檢方調查，陳亞豪是麒麟堂中山分會長，這個組織以實施強暴、恐嚇為手段，主要從事暴力討債犯罪活動，對外接受委託進行特定任務以獲取利益，並吸收未成年成員，對內則創建LINE群組互相聯繫以鞏固組織上下隸屬關係，陳會在群組中傳達公祭、吵架等指令，甚至曾傳訊：「這個月誰收5個年輕人進來，紅包1萬元」。

檢警調查，陳嫌的小弟們至少涉入4起暴力案件，例如：2023年7月討債涉恐嚇、2023年8月討債押人以辣椒水及球棒毆打、2023年7月圍毆組織內小弟並逼下跪、去年2月恐嚇逼他人簽本票等案。

檢方認為，陳亞豪涉主持犯罪組織、招募未滿18歲者加入犯罪組織及恐嚇取財罪嫌，幫眾則分涉參與犯罪組織、招募未滿18歲者加入犯罪組織、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌，並以陳為犯罪組織首腦，且要求旗下成員積極對外吸收少年加入組織，嚴重危害我國兒少健全發展，請法院從重量刑。

