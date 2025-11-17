女學生遺失手機內寵物貓照片急壞 女警摸黑幫找回珍貴回憶

女警邱筱雅趕往現場，沿途挨家挨戶詢問住戶並搜尋女學生遺失的手機。（圖由警方提供）

桃園市龍潭區1名14歲李姓國中女學生，於返家途中不慎遺失手機，因手機中珍藏陪伴她多年的寵物貓照片，對她而言具有深刻情感，於是在友人陪同下前往住家附近的龍潭警分局聖亭派出所報案，希望警方能找回手機。警方協助展開協尋，最終在住家附近昏暗巷弄內的路旁尋獲遺失手機，讓女學生既開心又感動。

聖亭派出所副所長曹培翔今（17）日表示，女警邱筱雅當晚擔服巡邏勤務，於晚間7點許接獲女學生報案後趕往現場，沿途挨家挨戶詢問住戶並搜尋周邊環境。當時天色昏暗，視線不佳，搜尋難度大增，但邱員依然不放棄，在巷道兩側以手電筒反覆照明找尋。經過一段時間努力，終於在昏暗的路旁成功找到少女遺失的手機。

警方通知女學生到場確認後，她見到手機完好無損，珍藏的寵物貓照片也仍在，當場感動落淚，並笑著向員警道謝：「謝謝警察姐姐！」全程陪同的家長亦深受感動，感謝警方抱持同理心的態度，積極協助民眾解決困難。

龍潭警分局長施宇峰表示，同仁面對民眾報案，請求協助都能主動積極處置，充分展現為民服務的專業態度，值得肯定。警方呼籲民眾外出時應留意隨身物品，尤其學童更需建立良好物品管理習慣；如遇遺失狀況，切勿慌張，可立即向附近警察單位報案，警方將持續秉持熱心服務的精神，全力協助民眾排除困難，打造更安心、安全的生活環境。

李姓國中女學生（左2）在家人陪同開心到聖亭派出所領回遺失的手機。（圖由警方提供）

