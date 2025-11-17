最高檢製作《法律 童話 物語》動畫微電影 各網路平台播放

最高檢察署今年推出《法律 童話 物語》公益桌曆，6千本全數售罄，並編製5分鐘微電影。（最高檢提供）

最高檢察署今表示，今年推出《法律 童話 物語》公益桌曆，以創新式的台灣司法美學方式普及法律教育，推出後獲得熱烈迴響，6千本全數售罄，將「法律 童話 物語」編製5分鐘動畫微電影，由白雪公主、仙度瑞拉、青銅巨人擔任主角，在台灣北、中、南各地演出，即日起發送到全國檢察機關及各網路平台，歡迎各地大朋友、小朋友一起快樂讀法律。

最高檢表示，2025《法律 童話 物語》公益桌曆精選小王子、雪后、愛麗絲與紅心皇后、銀河鐵道之旅、魔笛前傳、威尼斯商人、白雪公主、仙履奇緣、「飛鼠 山豬 梅花鹿」、小紅帽、寒夜曙光、皮諾丘奇幻人生等12篇經典故事作為主題，結合馬祖藍眼淚、中央山脈、高雄愛河、台北大稻埕、花蓮月洞、台中國家漫畫博物館、屏東大社部落、台北101及新北九份等各地特色，分別闡述法律不同的面向與意義，推出後獲熱烈迴響，6千本全數售罄。

請繼續往下閱讀...

最高檢指出，已將「法律 童話 物語」採動畫方式製成微電影，由阿紫檢察官帶領觀眾在12篇耳熟能詳的童話故事中，認識法律的意義、精神、目的，及與環境、契約、正義、道德、家庭、文化、安全、社會、科技的關係等不同面向的法律議題，即日起微電影將提供各檢察機關法律宣導使用，並在社群平台與校園推廣，讓法律教育以輕鬆有趣的方式，深入每個角落。

最高檢表示，國人可在YouTube搜尋「最高檢察署」帳號，即可收看最高檢用心製作的法律宣導微電影；這部史詩般的微電影，是台灣第一部以童話來敘述法律生命之歌，製作期間，傾聽各方意見，一年磨一劍，務求生動活潑，深獲國內外貴賓好評，德國巴伐利亞邦班堡高等檢察署檢察長Wolfgang Gründler觀賞後表示將把這樣的理念帶回德國實踐。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法