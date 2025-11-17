為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遊樂設施太好玩！3歲女童公園走散嚇哭 平鎮警助回父親懷抱

    2025/11/17 14:45 記者李容萍／桃園報導
    3歲女童公園走散嚇哭，平鎮警助回父親懷抱。（圖由平鎮警方提供）

    3歲女童公園走散嚇哭，平鎮警助回父親懷抱。（圖由平鎮警方提供）

    桃園市1名3歲小女童昨（16）日午後與父親到平鎮區的民俗公園遊玩，女童因為自顧在遊樂設施玩樂，不慎與同行的父親走散，幸好平鎮警方化身臨時保母協助，邊照護女童邊在公園周邊找尋女童親人，讓女童有驚無險回到父親的懷抱。

    平鎮派出所副所長劉峻瑋今（17）日表示，位於平鎮區上海路的民俗公園是桃園市知名的親子景點，常有許多家長帶著孩童到此遊玩，與父親一同前往的這名3歲女童在遊樂設施玩到回過神來發現父親不見，嚇得蹲在人行道上大哭，路人發現趕緊報案求助。

    員警林思翰、古一翔接獲報案到場，立即上前安撫女童情緒，待女童冷靜後再耐心詢問相關資料，所幸女童記得自己名字，員警也準備飲水讓女童、陪她聊天，分散她難過的心情，充當臨時保母照料女童。

    2警研判女童的家人應該正著急的在公園四處尋找，於是帶著女童徒步在公園尋找家人，果不其然遇見驚慌失措的孩童父親，女童見到爸爸後也相當激動，立刻衝上前抱緊痛哭，女童的父親也用力擁抱女兒，並向警方道謝。

