為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    軍官、士官長行車糾紛互看不爽 中校併排擋車門、法官判刑6月

    2025/11/17 14:36 記者吳昇儒、劉詠韻／台北報導
    台北地院近日審結，認定鄭姓中校觸犯強制罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，認定鄭姓中校觸犯強制罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

    國防部鄭姓中校去年5月間，因不滿蕭姓士官長緊急切換車道，雙方在國防部附設的私立幼兒園爆發口角。蕭男不滿中校故意併排讓他無法開車門上車，憤而提告。台北地院近日審結，認定鄭姓中校觸犯強制罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

    據悉，鄭姓中校案發時於國防部法律司任職，與蕭姓士官長隸屬不同單位，案發當時鄭男因不滿行駛在道路上時，被蕭姓士官長「剪車」，兩人在幼兒園門口再次碰面，而鄭姓中校見蕭姓士官長在後車箱處，竟將車併排停放在左側，讓他不能進入車內；雙方再次發生糾紛，鄭姓中校甚至說出，「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」等語，蕭男便對其提出公然侮辱、強制罪等告訴。

    台北地檢署偵訊時，蕭男雖指控鄭姓中校有比中指，因此對他提出公然侮辱罪告訴，但行車紀錄器並未拍到影像，故予以不起訴處分；而鄭男的車輛確實阻擋蕭男進出車內超過2分鐘，故依涉犯強制罪，提起公訴。

    法院審理時，鄭姓中校辯稱，蕭男不是不能上車，只是不方便上車，難認其權利受限，而且當時趕時間上班，無意阻擋對方，雖有情緒用詞，但不能因此推論有主觀意圖等。

    法官調查發現，當時鄭男停靠時，周邊仍有其他車位可供停靠，卻刻意捨棄路邊停車，選擇併排停車，更稱「不讓你進去」、「擋到你就爽」等語，顯然故意阻擋對方。

    法官認為，鄭姓中校以強暴方式妨礙蕭姓士官長開啟車門及駕車離開權利長達2分17秒，已觸犯強制罪，判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播