軍官、士官長行車糾紛互看不爽 中校併排擋車門、法官判刑6月

台北地院近日審結，認定鄭姓中校觸犯強制罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

國防部鄭姓中校去年5月間，因不滿蕭姓士官長緊急切換車道，雙方在國防部附設的私立幼兒園爆發口角。蕭男不滿中校故意併排讓他無法開車門上車，憤而提告。台北地院近日審結，認定鄭姓中校觸犯強制罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

據悉，鄭姓中校案發時於國防部法律司任職，與蕭姓士官長隸屬不同單位，案發當時鄭男因不滿行駛在道路上時，被蕭姓士官長「剪車」，兩人在幼兒園門口再次碰面，而鄭姓中校見蕭姓士官長在後車箱處，竟將車併排停放在左側，讓他不能進入車內；雙方再次發生糾紛，鄭姓中校甚至說出，「不讓你進去阿怎麼樣」、「擋到你就爽」等語，蕭男便對其提出公然侮辱、強制罪等告訴。

台北地檢署偵訊時，蕭男雖指控鄭姓中校有比中指，因此對他提出公然侮辱罪告訴，但行車紀錄器並未拍到影像，故予以不起訴處分；而鄭男的車輛確實阻擋蕭男進出車內超過2分鐘，故依涉犯強制罪，提起公訴。

法院審理時，鄭姓中校辯稱，蕭男不是不能上車，只是不方便上車，難認其權利受限，而且當時趕時間上班，無意阻擋對方，雖有情緒用詞，但不能因此推論有主觀意圖等。

法官調查發現，當時鄭男停靠時，周邊仍有其他車位可供停靠，卻刻意捨棄路邊停車，選擇併排停車，更稱「不讓你進去」、「擋到你就爽」等語，顯然故意阻擋對方。

法官認為，鄭姓中校以強暴方式妨礙蕭姓士官長開啟車門及駕車離開權利長達2分17秒，已觸犯強制罪，判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。

