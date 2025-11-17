為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    8旬失智婦獨自離家失聯 警方暖心助母子團圓

    2025/11/17 14:39 記者王冠仁／台北報導
    警方順利幫助黃男（左）與母親（右）團聚。（記者王冠仁翻攝）

    黃姓男子的母親已經高齡80歲，而且患有失智症，黃男平時悉心照料，沒想到黃母某次清晨時趁家人不注意獨自外出失聯，黃男發現後著急得如同熱鍋上的螞蟻，遍尋不著後只好向警方求助。幸虧轄區員警火速調閱監視器畫面，查看黃母移動行蹤，並到現場尋找，沒多久果然順利找到人，幫助黃男與母親團圓。

    黃姓男子日前跑到北市警北投分局長安派出所報案，他聲稱8旬老母當天清晨獨自從家中出門後失聯，由於他母親近來患有失智症，他相當擔心母親安危。

    長安所警員陳孟宏獲報後，先調閱警用監視器，從監視器畫面發現黃母離開自家後一路往大排水溝方向前進。陳員隨後載著黃男一起往大排水溝，沿路查看有無黃母身影。

    不久後，有熱心民眾向警方報案，聲稱在附近有民眾需要協助，經陳員與黃男上前查看，發現正是黃母，警方順利完成尋人任務。

    北投分局呼籲，家中有失智老人或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品，如有走失方可迅速聯繫。

    警方順利幫助黃男（右）與母親（左）團聚。（記者王冠仁翻攝）

