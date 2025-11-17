男子找友人策劃分手戲碼 女友誤信報警揭傻眼真相

警方發動攔截圍捕迅速找到邱男與卓男，沒想到全案竟是1場自導自演的分手戲碼。（記者鄭淑婷翻攝）

桃園警分局埔子派出所員警昨（16）日晚間6點多接獲王姓女子報案，有2名自稱是警察的男子將她的邱姓男友與卓姓友人帶走並押上車離去，警方立即發動攔截圍捕找到人、車，沒想到全案竟是1場分手戲碼，原來邱男想與王女分手，才會找來友人導演這場戲，沒想到王女跑去向警方報案，邱男也恐涉及誤導他人謊報刑案，全案將依法函請偵辦。

埔子所當時接獲王小姐報案，表示有2名自稱警察的男子，到桃園區1處洗車場將其邱姓男友及洗車場卓姓老闆帶走，她欲詢問清楚時，對方態度十分強硬要她滾開，直覺認為對方並不是警察，立即報案求助。

員警前往現場了解並通報發動攔截圍捕，半小時內即在桃園區力行路路旁尋獲邱男及卓男，2人被員警包圍顯得緊張，警方得知真相簡直傻眼，原來邱男欲與女友分手，因此找上卓男商量，並找來2名友人偽裝警察，聲稱邱男等2人涉案並將人帶走，希望藉此讓女友心寒並分手，員警嚴正告知誤導他人謊報刑案已觸法，全案將依法函請偵辦。

