為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    癌男被收押疑服毒亡 檢警：依法檢身無異樣

    2025/11/17 13:54 記者王善嬿／嘉義報導
    羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。（資料照）

    羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。（資料照）

    57歲綽號「大鼻雨」羅姓男子因涉持有霰彈槍、向民宅開槍恐嚇等案，昨被嘉義地檢署聲請羈押禁見獲准，然而在送看守所前，突在嘉檢拘留室昏倒，送醫急救仍不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。檢警今表示，警訊、檢察官複訊到送看守所前，都依法進行檢身，未發現有異樣，羅男是否服氰化物中毒致死？何時服用？待19日解剖釐清死因，再後續調查。

    嘉縣民雄分局表示，15日獲報大林鎮一處民宅遭人開槍，到場發現羅男涉有重嫌依現行犯逮捕，突破其心防後，羅男供出槍枝地點，16日凌晨在羅男駕車行經一處道路路邊，扣得霰彈槍等證物；羅男曾表示罹癌，然而精神、身體狀況無異樣，都依法檢身、未發現異常物品。

    嘉檢表示，司法調查進行檢身，因對象為案件被告，非經判決的受刑人，檢身程度不同；法警依法檢身，主要重點在於被告是否攜帶刀械或不明藥物，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜。

    羅男是否因服用氰化物致死？氰化物從何而來？何時服用？嘉檢表示，19日上午9點解剖釐清死因，如家屬有疑慮，將分調字案進行調查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播