癌男被收押疑服毒亡 檢警：依法檢身無異樣

羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。（資料照）

57歲綽號「大鼻雨」羅姓男子因涉持有霰彈槍、向民宅開槍恐嚇等案，昨被嘉義地檢署聲請羈押禁見獲准，然而在送看守所前，突在嘉檢拘留室昏倒，送醫急救仍不治，醫院初步診斷為氰化物中毒。檢警今表示，警訊、檢察官複訊到送看守所前，都依法進行檢身，未發現有異樣，羅男是否服氰化物中毒致死？何時服用？待19日解剖釐清死因，再後續調查。

嘉縣民雄分局表示，15日獲報大林鎮一處民宅遭人開槍，到場發現羅男涉有重嫌依現行犯逮捕，突破其心防後，羅男供出槍枝地點，16日凌晨在羅男駕車行經一處道路路邊，扣得霰彈槍等證物；羅男曾表示罹癌，然而精神、身體狀況無異樣，都依法檢身、未發現異常物品。

嘉檢表示，司法調查進行檢身，因對象為案件被告，非經判決的受刑人，檢身程度不同；法警依法檢身，主要重點在於被告是否攜帶刀械或不明藥物，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜。

羅男是否因服用氰化物致死？氰化物從何而來？何時服用？嘉檢表示，19日上午9點解剖釐清死因，如家屬有疑慮，將分調字案進行調查。

