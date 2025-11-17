林岱樺涉貪案開庭 王姓弟媳否認是人頭助理

民進黨立委林岱樺。（資料照）

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、加班費案，高雄地方法院今天開庭，傳喚被檢方指控是人頭助理的王姓弟媳到庭，王女出庭否認，稱有實際從事助理工作。

檢方指控，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、王姓弟媳開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

檢調發現，王女擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，且薪資多次調升、調降，薪資與助理工作內容顯不相當，被認定是詐領人頭，另指示會計要求助理加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

高雄地院今開準備庭，傳王女到庭，王女表示，她有在服務處實際從事助理工作，並無申報不實，否認檢方指控詐領助理費一事，對於檢方指控其薪資帳戶被領走後，是用來繳稅、買車等私人用途，王女說，大筆支出她知情，也有同意使用，至於林岱融有無指示員工領走帳戶現金，她則表示不知情。

承審法官陳川傑於庭上列出爭點，包括王女是否為人頭助理、林岱樺有無指示黃姓會計取款，黃姓會計有無依林三郎或林岱樺指示幫王女填寫聘書、薪資是否申報不實，預計於後續審理程序由檢辯雙方釐清。

