為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    林岱樺涉貪案開庭 王姓弟媳否認是人頭助理

    2025/11/17 13:45 記者蘇福男／高雄報導
    民進黨立委林岱樺。（資料照）

    民進黨立委林岱樺。（資料照）

    民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、加班費案，高雄地方法院今天開庭，傳喚被檢方指控是人頭助理的王姓弟媳到庭，王女出庭否認，稱有實際從事助理工作。

    檢方指控，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、王姓弟媳開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

    檢調發現，王女擔任公費助理期間最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，且薪資多次調升、調降，薪資與助理工作內容顯不相當，被認定是詐領人頭，另指示會計要求助理加班費「回捐」給辦公室，浮報金額約22萬元，涉詐助理費部分共10人涉入被起訴。

    高雄地院今開準備庭，傳王女到庭，王女表示，她有在服務處實際從事助理工作，並無申報不實，否認檢方指控詐領助理費一事，對於檢方指控其薪資帳戶被領走後，是用來繳稅、買車等私人用途，王女說，大筆支出她知情，也有同意使用，至於林岱融有無指示員工領走帳戶現金，她則表示不知情。

    承審法官陳川傑於庭上列出爭點，包括王女是否為人頭助理、林岱樺有無指示黃姓會計取款，黃姓會計有無依林三郎或林岱樺指示幫王女填寫聘書、薪資是否申報不實，預計於後續審理程序由檢辯雙方釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播