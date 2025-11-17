SBL假球案15人判刑差很大！周暐宸貪1萬3關4年9月 涉偽證再被逮

前裕隆納智捷球員周暐宸除被判處有期徒刑4年9月外，因供述明顯不一，法院認涉刑法偽證罪嫌，已依職權告發。（資料照）

超級籃球聯盟（SBL）史上最大假球案今（17）日宣判，15名球員操控比賽牟利，不法所得184萬餘元；士林地方法院指出，其中，球員周暐宸於庭訊中坦承曾收取操控比賽報酬1萬3千元，判處有期徒刑4年9月、無緩刑；此外，法官審酌其否認參與假球，於偵查與審判中供述明顯不一致，自承具結後證述不實，已涉刑法偽證罪嫌，依職權告發。

士院去年3月首度審理案件時，周暐宸承認曾兩次收取各5000元，但否認配合打假球，也未參與簽賭。他表示，柯旻豪給他錢時未說明原因，而吳季穎則向他借貸，並透過其女友黃品瑄轉帳還款，他後來才發現匯款對象是同案被告邱廷昱。涉案球員依結夥以詐術妨害運動競技賽事公平罪、三人以上共同詐欺取財罪量刑，多名球員因坦承犯行或態度良好而獲緩刑。

判決指出，吳季穎不法所得129萬8041元，判處2年有期徒刑、緩刑5年，向公庫支付20萬元；柯旻豪則涉17萬8000元，判刑7年，無緩刑；邱忠博涉1萬7000元，判刑3年4月，無緩刑；李其恩涉1萬6000元，判刑1年8月，緩刑4年；黃鉉閔4年9月，無緩刑，涉1萬1000元；顏聞佐5年，無緩刑，涉16萬6000元；班霸5年2月，無緩刑，涉3萬元；周暐宸4年9月，無緩刑，涉1萬3000元。上述被告均於偵審中坦承犯行，法院認其尚有悔意，酌予緩刑。

另有球員因態度不佳或涉案金額較高，無緩刑。柯旻豪涉不法所得17萬8000元，僅坦承部分賭博犯行，判刑7年；黃鉉閔4年9月、涉1萬1000元；顏聞佐5年、涉16萬6000元；班霸5年2月、涉3萬元；周暐宸4年9月、涉1萬3000元；陳品銓4年4月、涉7000元；吳祐任4年10月、涉1萬3000元；張曉悌8月、涉1萬3667元。法院已依刑法規定追繳上述犯罪所得，痛斥假球行為破壞運動競技公平與社會風氣。

此外，法院審理認為，周暐宸因於偵查與審判中對犯罪事實的重要陳述大幅出入，自承具結後證述不實，涉刑法第168條偽證罪嫌，依刑事訴訟法第241條規定由法院職權告發。

