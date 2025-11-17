台中男猛親臉想硬上坐檯女 被拒把她打成熊貓眼全身傷

台中鄭姓男子，去年認識坐檯女子「小琪」（化名），聯絡她到飯店想硬上遭拒絕、抵抗，將小琪打到全身傷，台中地院依制猥褻罪，處有期徒刑10月。（記者陳建志攝）

台中鄭姓男子去年認識坐檯女子小琪（化名），某天凌晨打電話要求她到飯店，抵達後一開門就要求「過來陪我睡覺」，小琪沒答應，鄭男就將她壓在床上瘋狂親臉想硬上，小琪奮力抵抗反被打成熊貓眼全身傷，報警後警方趕來才脫困，台中地院審理時鄭男否認出拳毆打，但法官不採信，依強制猥褻罪，判他有期徒刑10月，可上訴。

判決指出，鄭姓男子去年5月透過坐檯認識小琪（化名），並在5月29日凌晨酒後打電話給小琪，要求她到北區一家飯店，小琪答應後凌晨5點抵達飯店房間，一開門酒後的鄭男就要求「過來陪我睡覺」，小琪沒答應，鄭男就將她壓在床上瘋狂親臉，小琪趕緊拉棉被包住身體抵擋，並撿起地上衣架反抗，引起鄭男不悅，出手毆打小琪還一度掐住脖子。

造成小琪出現左眼臉部挫傷血腫、前胸頸部挫傷血腫吞嚥困難、左胸挫傷、右肩挫傷血腫、背部挫傷血腫、左側大腿挫傷血腫脹、雙手前臂挫傷血腫等傷勢，報警提告。

鄭男審理時辯稱，「我沒有拉小琪過來及以身體壓在她身上，也沒有親她臉部」，僅坦承有拉扯她造成她受傷，但沒有出拳毆打她，不過與小琪證述內容，還有診斷證明書上所記載的傷勢不同。

台中地院法官審酌，鄭男為一己私慾，未能自我控制，不顧小琪身體自主權，對她有上述犯行，造成她身心受損，所為誠屬不該；且鄭男犯後否認犯行，未與小琪和解，依強制猥褻罪，處有期徒刑10月，可上訴。

