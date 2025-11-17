為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    薪水差點沒了！騎士背包飛出15張千元大鈔 被警拾獲直呼幸運

    2025/11/17 12:02 記者陸運鋒／台北報導
    大安分局警分巡邏時，發現車道上有多張千元大鈔。（記者陸運鋒翻攝）

    大安分局警分巡邏時，發現車道上有多張千元大鈔。（記者陸運鋒翻攝）

    謝姓男子騎機車上班途中，行經台北市大安區基隆路三段、辛亥路三段路口時，因背包拉鍊未關緊，導致1萬5千元大鈔飛散滿地，大安分局留姓及陳姓員警巡邏發現後，隨即停靠路邊撿取，而謝男返回詢問後，才確認這些錢是他的薪水，直呼太幸運了，頻頻向警方道謝。

    大安警分局今召開記者會並提供影像說明，這起事件發生在本月下午2時許，羅斯福路派出所留員及陳員巡邏行經辛亥路三段前，赫然發現路上散落多張千元大鈔，2員立即下車查看，擔心是否有民眾遺失辛苦血汗錢，撿取清點後發現有15000元。

    過程中，警方發現謝姓男子神情慌張、騎車四處張望，立即上前關心詢問，而謝男連忙表示自己在殯儀館上班，剛才行經該路段時，因背包拉鍊未關緊，導致昨天剛領的15000元薪水飛散滿地，正焦急尋找，警方聽聞後回「這筆錢我們已幫你撿起來了」，謝男直呼「太幸運了！」，且頻頻向警方道謝，隨後依拾得物辦理。

    警方呼籲，民眾外出攜帶現金務必妥善保管，確認包包拉鍊、口袋確實關妥，以免發生遺失情形，此次員警主動巡察、熱心助人，展現警察保護民眾財產安全的精神，成功讓民眾失而復得。

    警方下車察看後，赫然發現是多張千元大鈔，隨即撿取依拾得物辦理。（記者陸運鋒翻攝）

    警方下車察看後，赫然發現是多張千元大鈔，隨即撿取依拾得物辦理。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播