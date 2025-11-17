「館長」被控性騷、霸凌 洪申翰：若屬實最高可罰100萬

勞動部長洪申翰今天在立法院受訪時，回應網紅「館長」陳之漢被控涉性騷等問題。（記者方賓照攝）

網紅「館長」陳之漢近日遭員工毀滅式爆料，老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控。對此，勞動部長洪申翰今表示，若查明屬實，依「性別平等工作法」最高可處100萬元罰鍰，這是社會高度注目的事件，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明、了解。

近日李慶元在臉書PO出相關證據，包含與「館長」對話錄音，質疑館長當初為何要叫員工去睡「館嫂」，以及多人合夥經營健身館的契約書，但陳之漢出資最少等。對此，「館長」反駁根本沒做這些事情，並反咬李慶元很缺錢，曾恐嚇館長要他給2000萬現金。

請繼續往下閱讀...

立法院社會福利及衛生環境委員會今排審「勞工保險條例」、「就業服務法」部分條文修正草案，邀請洪申翰列席，並備質詢。洪於會前接受媒體聯訪，針對「館長」近日相關爭議恐涉及職場性騷、霸凌等，進行回應。

洪申翰表示，他有看到「館長」相關爆料新聞，但員工爆料是否屬實，這還需查明、釐清。他說，「館長」是該公司的代表人，算是最高負責人的身分，如果職場上公司的最高負責人真的做出如新聞上員工所爆料的性騷擾行為，不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。

洪申翰也說，如果查明屬實，依照「性別平等工作法」最高可處100萬元罰鍰；如果雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬元罰鍰。他也強調，這是社會高度注目的事件，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明、了解，是否真的有違反性別平等工作法的狀況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法