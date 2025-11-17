為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中市凌晨發生聚眾鬥毆釀傷 盧秀燕：如果鬧事絕不寬貸

    2025/11/17 11:50 記者蘇金鳳／台中報導
    警察局長吳敬田表示，凌晨暴力事件已抓到5人。（記者蘇金鳳攝）

    中市西屯區寶慶街50巷今日凌晨發生聚眾鬥毆釀傷，市議員朱元宏今天在市議會提出質疑，市長盧秀燕表示，強力執法，如果鬧事，絕不寬貸；警察局長吳敬田表示，現場已逮捕滋事的5民眾，5部車已有3部車在查緝，報請檢察官對滋事、討債分子嚴厲偵辦。

    警方今（17）日凌晨1時50分接獲報案，指稱西屯區寶慶街50巷發生妨害聚眾鬥毆情事，市議員朱元宏要求市府說明警方處理情形。

    警察局長吳敬田表示，警方立即啟動快打警力，派遣24名員警火速趕赴現場，並逮獲5名犯嫌，依傷害、聚眾鬥毆等罪移送。

    吳敬田表示，這是債務糾紛，以趙姓男子為首等人於凌晨駕駛改裝車在西屯路及寶慶街一帶繞行，因車輛排氣管噪音過大，影響附近居民安寧，一位陳姓市民不滿趙男等人行為，遂持滅火器下樓制止理論，並在過程中遭對方持棍棒毆打，造成全身多處擦挫傷，警方獲報到場後，立即將陳男送醫，沒有生命危險。

    吳敬田表示，抓到5位滋事份子，有5部車輛已有3部還在追查，後續報請檢察官將相關人依法偵辦。

    台中市長盧秀燕表示，強力執法，如果鬧事，絕不寬貸。（資料照）

