協助反詐宣導 官田慈聖宮贈神農大帝小神衣

協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣，主委陳俊銘表示，舉頭三尺有神明，詐騙歹徒必有嚴重果報，呼籲民眾提高警覺、遠離詐騙陷阱。

麻豆分局長洪國哲今日前往慈聖宮參拜神農大帝，官田區長洪聰發等地方各界人士陪同，感謝廟方熱心公益，也展現警民合作、共同防詐的決心。

警方指出，近年詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用電話、簡訊、網路投資、假冒公務機關等手段誘騙民眾，造成嚴重財務損失。呼籲民眾接獲可疑訊息時，務必冷靜查證、不輕信、不轉帳，如有疑慮，請立即撥打 165反詐騙專線查詢。

陳俊銘表示，神農大帝教化世人以誠信為本、以仁心為懷，天地有眼，凡從事詐騙、欺人奪財之惡行，不僅造成他人家破人亡，甚至導致受害人輕生，此等惡業罪孽深重，報應不爽。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

