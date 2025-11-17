為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    協助反詐宣導 官田慈聖宮贈神農大帝小神衣

    2025/11/17 11:25 記者王涵平／台南報導
    協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣。（記者王涵平攝）

    協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣。（記者王涵平攝）

    協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣，主委陳俊銘表示，舉頭三尺有神明，詐騙歹徒必有嚴重果報，呼籲民眾提高警覺、遠離詐騙陷阱。

    麻豆分局長洪國哲今日前往慈聖宮參拜神農大帝，官田區長洪聰發等地方各界人士陪同，感謝廟方熱心公益，也展現警民合作、共同防詐的決心。

    警方指出，近年詐騙手法層出不窮，詐騙集團利用電話、簡訊、網路投資、假冒公務機關等手段誘騙民眾，造成嚴重財務損失。呼籲民眾接獲可疑訊息時，務必冷靜查證、不輕信、不轉帳，如有疑慮，請立即撥打 165反詐騙專線查詢。

    陳俊銘表示，神農大帝教化世人以誠信為本、以仁心為懷，天地有眼，凡從事詐騙、欺人奪財之惡行，不僅造成他人家破人亡，甚至導致受害人輕生，此等惡業罪孽深重，報應不爽。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣。（記者王涵平攝）

    協助麻豆警分局推動「打詐防騙宣導」，官田慈聖宮今捐贈500件神農大帝小神衣。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播