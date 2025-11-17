為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    上摩鐵偷拍女網友裸睡 渣男嗆公開換打砲下場慘

    2025/11/17 11:17 記者王俊忠／台南報導
    郭姓男子涉在旅館房間偷拍女網友的裸睡姿並以公開私密影像要脅女方跟他上床嘿咻一次，台南地院民庭判郭男要賠70萬元給女網友。（示意圖資料照）

    郭姓男子涉在旅館房間偷拍女網友的裸睡姿並以公開私密影像要脅女方跟他上床嘿咻一次，台南地院民庭判郭男要賠70萬元給女網友。（示意圖資料照）

    郭姓男子於2024年5月中旬先約女網友小優到台南1家汽車旅館，他利用女方蓋被裸睡時偷拍睡姿影片；同年6月初兩人再到另家旅館時，郭男對小優稱有偷拍兩人打砲時的影片，要小優跟她嘿咻後就刪除影片並同意支付10萬元援交費。小優稱被迫與郭發生關係，得知被郭偷拍覺得很崩潰、丟臉！

    台南地院刑庭調查認定郭涉對女方偷拍、性侵，分別判處2月徒刑與3年6月徒刑。對於小優（化名）提告求償150萬元，台南地院民庭判郭男要賠70萬元給小優，還可上訴。

    民事判決指出，2024年5月16日下午1點許，郭男約小優到台南1家汽車旅館開房間，他趁女方蓋棉被裸睡時、拿手機偷拍其睡姿影片，涉及妨害秘密罪。

    同年6月7日早晨7點許，兩人又到台南另家旅館，郭男對小優恫稱「你先脫一脫，你不想要我們影片被人家看到吧？是偷錄我們打砲的時候啊，趕快弄一弄回家，我就把影片刪了，這是其中一個，我把它刪了，你自己看，我刪了！」，小優得知自己遭到郭男偷拍身體隱私影像。

    郭男涉持有多數於同年5月6日與小優的性愛影片，及欲散布這影片（無證據確認有此性愛影片存在）來脅迫女方，小優因害怕自己的性愛影片及裸照遭郭男上網散布；加上郭男說願意支付10萬元給她，小優不得不同意與郭男上床嘿咻。

    民庭法官調查採信小優的說法並認定郭男辯稱其與女方發生性關係時，沒有違反女方的意願，這辯詞難以採信，審酌判郭男應賠償70萬元精神慰撫金給小優。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播