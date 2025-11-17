為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台東市公所出現假冒官方帳號詐騙 市長陳銘風籲切勿提供個資

    2025/11/17 10:46 記者劉人瑋／台東報導
    台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

    台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

    近日台東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市公所嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙。

    市長陳銘風說明，該類假借公部門名義的詐騙案例仍時有所聞，詐騙手法多半以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的為蒐集民眾個資甚至進一步詐騙金錢。公所已立即向平台提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理。

    陳銘風提醒，所有公家機關皆不會主動透過社群平台索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單。並呼籲市民朋友務必提高警覺，若接獲可疑訊息，應立即查證來源，只要對方要求提供個資、點擊不明連結，就有可能是詐騙，請市民切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊。

    如果市民看到疑似假冒市公所的帳號或訊息，歡迎協助檢舉，並可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人的資訊安全。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

    台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播