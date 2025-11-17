台東市公所出現假冒官方帳號詐騙 市長陳銘風籲切勿提供個資

台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

近日台東市公所接獲多位市民反映，有不明人士透過各種管道，以邀請加入台東市公所LINE群組或以假冒市公所名義的臉書專頁發布課程通知為名，要求民眾填寫個人資料。對此，市公所嚴正澄清，市公所並未成立任何LINE群組，也沒有辦理任何需提供個資的課程，請市民務必提高警覺，避免受騙。

市長陳銘風說明，該類假借公部門名義的詐騙案例仍時有所聞，詐騙手法多半以課程報名、活動通知官方群組邀請等作為誘因，實際目的為蒐集民眾個資甚至進一步詐騙金錢。公所已立即向平台提出檢舉，並將持續蒐集相關資訊通報警方處理。

請繼續往下閱讀...

陳銘風提醒，所有公家機關皆不會主動透過社群平台索取民眾個人資料，更不會要求點擊陌生連結或填寫表單。並呼籲市民朋友務必提高警覺，若接獲可疑訊息，應立即查證來源，只要對方要求提供個資、點擊不明連結，就有可能是詐騙，請市民切勿輕易透露姓名、電話、身分證字號、銀行資料等個人資訊。

如果市民看到疑似假冒市公所的帳號或訊息，歡迎協助檢舉，並可撥打165反詐騙專線查證，守護自己與家人的資訊安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台東市公所出現假臉書網站、Line帳號。（公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法