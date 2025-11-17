為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    公然在班上罵「婊子」！2大學同班女同學撕破臉提告 法官這樣判

    2025/11/17 10:33 記者李立法／屏東報導
    范女在教室罵胡姓女同學「婊子」挨告，屏東地院認為難以構成公然侮辱，判范女無罪。（記者李立法攝）

    范女在教室罵胡姓女同學「婊子」挨告，屏東地院認為難以構成公然侮辱，判范女無罪。（記者李立法攝）

    胡姓女大生不滿范姓女同學在班上罵她「婊子」，憤而提告，全案經檢方依公然侮罪嫌起訴後，屏東地院認為范女是因自認遭到胡女誤會，一時情緒失控而出言辱罵，並非蓄意貶損，不足以損及胡女名譽人格，難以公然侮辱罪相繩，判范女無罪，可上訴。

    胡女去年7月間耳聞范女說她閒話，遂於社群網站PO上「…兩年前的事情到現在還可以繼續亂說，更何況根本不是事實！有種當我面說，不要躲在背後關注別人好嗎…」等貼文，范女看到貼文後，遂在班上與胡女爭論，並在起身離開前表示「我只是來跟妳講我沒有做那種事情，那妳要冤枉我，好，妳就是個婊子，再見！」等語；胡女不滿范女罵她「婊子」，憤而提告公然侮辱。

    屏東地院簡易庭勘驗案過發程影片後，法官認為范女因一時衝動而表達不雅言語，縱造成胡女不悅、難堪，但范女並非蓄意以粗鄙言語貶損胡女，且時間甚為短暫，冒犯及影響程度尚屬輕微，反而會讓班上其他人認為范女較沒水準或教養，胡女的社會名譽及人格並未受到嚴重侵害，難以構成公然侮辱罪，應予范女無罪諭知。

