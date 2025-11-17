為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    館長「逼員工睡大嫂」涉職場性騷擾 勞動部：屬實可罰百萬

    2025/11/17 11:13 即時新聞／綜合報導
    網紅「館長」遭員工毀滅式爆料，被指恐涉及職場性騷擾。（資料照）

    網紅「館長」陳之漢遭元老級員工爆料，包括投資黑幕、要員工傳生殖器照片供館長妻子「館嫂」觀賞，甚至要求員工多次與館嫂發生性行為等，指控館長涉及職場性騷擾。儘管館長否認，勞動部長洪申翰今天（17日）表示，已請新北市勞工局查明，若爆料屬實，最高可開罰100萬元。

    綜合媒體報導，「成吉思汗健身俱樂部」員工李慶元、吳明鑒與小偉14日爆料，除揭露館長根本沒出錢投資健身房，還要求小偉傳生殖器照片給他，供館長及館嫂房事助興，甚至曾叫小偉「睡大嫂」高達2次，導致小偉飽受精神壓力。

    對此，洪申翰說，有看到館長相關新聞，但員工爆料是否屬實，仍需查明釐清。同時強調不管員工離職與否，都可向地方主管機關申訴。此事已是社會高度注目事件，會請新北市勞工局主動向當事人依法查明，了解是否有違反性別平等工作法的狀況。

    洪申翰指出，如果查明屬實，館長身為公司代表人，依照《性別平等工作法》最高可處100萬元罰鍰；若雇主沒有做到不法侵害的預防措施，最高可處30萬元罰鍰。

