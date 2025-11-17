SBL職籃假球案宣判！柯旻豪徒刑7年、斑霸5年2月

曾效力SBL職籃裕隆納智捷的柯旻豪（左）參與簽賭、涉入假球案，士林地院今判有期徒刑7年。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕曾效力超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷的柯旻豪等多名球員，涉嫌集體簽賭、打假球操控比賽結果，遭依運動彩券發行條例、刑法加重詐欺與賭博罪起訴。案件審理近20個月，士林地方法院今（17）日上午宣判，柯旻豪被判應執行7年徒刑；其餘球員吳季穎2年、吳祐任4年10月、周暐宸4年9月、顏聞佐5年、邱忠博1年8月、陳品銓4年4月、黃鉉閔4年9月、李其恩1年8月、洋將斑霸5年2月。

檢方起訴的10名球員包括柯旻豪、吳季穎、邱忠博、陳品銓、黃鉉閔、吳祐任、周暐宸、顏聞佐、李其恩及斑霸；另同案被告還包含地下簽賭網站組頭邱繼緯、吳季穎的前女友黃姓女子及張姓等3人。至於翁嘉鴻則因傳喚、拘提均未到庭，遭法院發布通緝。

洋將斑霸判5年2月。(資料照)

起訴書指出，球員為操控隊伍贏分或輸分，使用多種打假球手法，包括未依戰術指示、離譜投籃、故意傳球失誤、不傳球、刻意遭抄截、罰球故意不進、傳球頻率異常增加、出手時機不合理、刻意運球出界，甚至放棄追防讓對手輕鬆得分，共計十種「不正常」行為。

涉案球員不法所得合計高達2000萬元，其中柯旻豪獲利約47萬元，遭依最重可處10年徒刑的運動彩券發行條例起訴，並涉犯加重詐欺及賭博等罪。

前SBL球員柯旻豪（右）涉入假球案，去年2月起訴，當時仍在押，戴著手銬、腳鐐移審士林地院。（資料照，記者劉信德攝）

士院去年3月底首度開庭時，柯旻豪承認曾下注，但強調沒有配合打假球。他稱部分比賽確曾透過邱繼緯下注，但檢方指稱他在2023年4月28日分紅給隊友陳品銓等人，相關款項其實是他前一天打推筒子獲勝後分給友人，與賭球無涉。

柯旻豪的律師鄭雅芳則強調，從柯與吳季穎的對話紀錄可見，去年4月22日比賽當天，柯曾說「不過我還是會拚，我是覺得我過不了，我正常打，我買一支。」顯示他並未配合放水，仍以正常表現打球。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法