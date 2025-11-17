運鈔車零錢掉快車道 沙崙所員警急封路還幫撿錢

運鈔車在板橋浮洲橋上掉落一袋零錢，保全員冒險摸黑撿拾，沙崙所警員警見狀，協助封路、撿拾（見圖）。（記者吳仁捷翻攝）

一輛保全運鈔車深夜停在新北市浮洲橋上，保全員在車旁、車後地面尋找物品，由於事發處為快車道，加上深夜視線不明，險些釀成二次事故，恰巧沙崙派出所員警途經發現，詢問保全員，得知運鈔時一袋零錢袋不慎掉落，零錢散落一地，員警除以警用機車充當路障緊急封路，也協助撿拾零錢，撿滿一袋約兩千餘元硬幣，讓運鈔車可以返回家交差，化解可能的事故。

據了解，沙崙所員警16日晚間10時許結束歡樂耶誕城勤務，返所途經浮洲橋，發現運鈔車停在快車道，保全員在地面撿拾物品，詢問保全員，指稱運送途中，1布袋零錢因震動墜落地面撒落一地。

由於該處屬彎道出口，警方考量安全，短暫性封閉車道，因夜間視線不佳，開啟巡邏機車警報器警示往來車輛減速，也協助撿拾車道上硬幣（包括1圓、5圓、10圓及50圓），完成撿拾硬幣後，協助運鈔車下橋離去，完成為民服務任務。

