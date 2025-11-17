為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中改管車半夜狂飆吵死人 男子勸說反遭球棒隊當街圍毆

    2025/11/17 09:53 記者陳建志／台中報導
    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被多人持球棒圍毆送醫。（圖擷取自臉書）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被多人持球棒圍毆送醫。（圖擷取自臉書）

    台中市一群男子今天凌晨1點多開著3、4輛改管車在西屯區西屯路、寶慶街一帶瘋狂飆車、大吵大鬧，因影響住戶安寧，45歲陳姓市民看不下去出面理論、阻止不成，一度拿乾粉滅火器猛噴其中1輛車，結果遭5、6名男子當街持球棒圍毆，員警獲報趕到時陳男已不支倒地，警方事後逮捕打人的趙姓男子（29歲）等5人，訊後依傷害、聚眾鬥毆移送法辦。

    台中西屯區今天凌晨接近2點時，有多名男子開著4輛改管自小客車，在西屯區西屯路及寶慶街一帶「炸街」繞行，因嚴重影響安寧，1名陳姓民眾（45歲）看不下去出面理論，並持滅火器朝其中1輛車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著5、6人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

    警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，所幸送醫後沒有生命危險。

    台中市第六分局表示，今天凌晨1點50分接獲報案，派遣24名警力，不到10分鐘就抵達現場，經調閱車籍資料，逮捕為首的趙姓男子（29歲），還有高姓（32歲）、周姓（20歲）、劉姓（23歲）、蔡姓（33歲）等5人，依傷害、聚眾鬥毆移送法辦，是否有其他在逃嫌犯，則將循線擴大追查。

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，一言不合拿滅火器噴車。（圖擷取自臉書）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，一言不合拿滅火器噴車。（圖擷取自臉書）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被持球棒圍毆送醫，警方查扣打人的球棒。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被持球棒圍毆送醫，警方查扣打人的球棒。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被持球棒圍毆送醫，警方將趙男等5人移送法辦。（記者陳建志翻攝）

    台中西屯區今天凌晨發生趙姓男子等人開車「炸街」擾人清夢，陳姓男子出面制止，反被持球棒圍毆送醫，警方將趙男等5人移送法辦。（記者陳建志翻攝）

