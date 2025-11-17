為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    臉書遭匿名賣超燃脂組合是「假的」！ 嘉市農會：已報警調查

    2025/11/17 09:35 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市農會遭到冒名販售燃脂商品，鄭重聲明此為詐騙、希望消費者勿上當。（圖擷取自網路）

    嘉義市農會遭到冒名販售燃脂商品，鄭重聲明此為詐騙、希望消費者勿上當。（圖擷取自網路）

    近日臉書Reels出現1則短影音廣告，以嘉義市農會名義，販售羽衣甘藍、牛油果等「超燃脂組合」，讓許多網友心動，紛紛留言詢問「請問要怎麼訂貨？」嘉義市農會鄭重聲明是遭冒名在網路平台販售商品，已經向警方報案，依法追究相關民事與刑事責任，請消費者勿上當受騙。

    該短影音廣告主打時下流行的超級食物包含羽衣甘藍、酪梨（牛油果）、奇亞籽等，號稱有燃脂效果，還剪接名人的推薦影片，上百名網友按讚，還有人留言詢價「一盒幾包？」「我要訂貨988元」準備下訂單。

    市農會表示，不明人士假冒市農會名義販售商品，這是詐騙，已經報警，承辦員警正持續追查中。

    市農會供銷部說明，這不是農會所屬或授權的通路，涉及妨礙名譽及詐騙行為，為維護農會名譽、防止民眾受騙，10月29日已經向嘉義市警察局第一分局北鎮派出所報案，後續配合警方偵辦。

    市農會供銷部說明，嘉義市農會僅透過實體分部販售商品，除了上述管道，任何其他來源皆與農會無關，提醒消費者，若有可疑網站、社群帳號或銷售連結，請立即向農會回報或報警處理，共同維護消費安全與權益。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    嘉義市農會遭到冒名在臉書等網路平台販售商品，為避免消費者權益受損，已報警處理。（圖由嘉義市農會提供）

    嘉義市農會遭到冒名在臉書等網路平台販售商品，為避免消費者權益受損，已報警處理。（圖由嘉義市農會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播