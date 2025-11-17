普發1萬開放ATM領現 苗警加強巡邏防詐

普發現金一萬元上路，今（17）日起開放ATM領現，苗栗警分局即日起也加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏警力及安全監控。（圖由警方提供）

普發現金1萬元上路，今（17）日起開放ATM領現，苗栗警分局即日起也加強轄內各金融機構、ATM、領現點設置巡邏警力及安全監控，此外也與金融機構、郵局、地方社福單位協作，建立通報機制，任何可疑領現狀況、詐騙行為即時通報，保障領取現金民眾之人身與財物安全。

苗栗警分局表示，政府發放機制明確，絕不會以電話、簡訊、Email要求點擊連結、輸入帳戶密碼或至ATM操作，包括「不點擊非官方網址」、「不輸入信用卡帳戶密碼」、「不轉帳給不明人士」、「不寄送提款卡／存摺」、「不接陌生來電」等。領現時請攜帶身分證明，切勿與陌生人結隊領取或協助提款。

苗栗警分局表示，如接獲可疑簡訊或電話，請立即撥打反詐騙專線 165 或報警110，領現完畢請儘速妥善保管，不在公共場合顯露現金，以防遭盜搶。分局也希冀強化相關措施，讓每一位民眾在領取「普發現金」的同時，也能安心、安全。

