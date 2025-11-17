零用錢當誘餌 新竹色狼保全帶少女進摩鐵多次強拍裸照猥褻

以零用錢當誘餌，新竹色狼保全帶少女進摩鐵拍8次裸照。（情境照）

新竹范姓保全以給零用錢為誘餌，將少女帶往摩鐵拍裸照，2年多時間共拍8次之多，後來更變本加厲強制猥褻，恫嚇若不配合將抓去性虐待，新竹地院依強制猥褻等罪判處范男徒刑5年。

法官調查，111年2月范男因工作緣故而結識17歲的少女小美，連續4次開車載到摩鐵，以給付零用金為代價，引誘小美拍攝穿情趣內衣裸露上身、下體的裸照。

另有2次范男引誘小美穿情趣內衣拍裸照時，同時違反其意願，無視於小美拒絕與抵抗，以手撫摸胸部、下體等處並照相、錄影。

去年2月與4月范男恫稱小美如不配合拍攝，可能會被抓去性虐待，而脅迫小美自慰、打手槍等行為，並攝錄過程。經小美報警，警方持新竹地院核發的搜索票，到范男住所搜索，扣得電腦主機1台、手機2支、情趣用品1套、外拍背包1個、腳架1個、硬碟1個、潤滑液1瓶，而查悉上情。

法官審酌范男明知小美未滿18歲，竟引誘拍攝裸照，且為滿足一時性慾而猥褻，並照相、錄影，危害小美身心健全發展，甚值譴責，最後依引誘少年拍攝猥褻行為電子訊號罪以及對被害人照相、錄影犯強制猥褻罪，判刑5年。

