結婚4年愛愛7次訴離 法官引禮記「飲食男女」

夫妻結婚4年愛愛7次，兩人後來分居關起溝通大門，南投地院法官引禮記「飲食男女」判決離婚。（記者陳鳳麗攝）

南投縣一對年輕夫妻結婚4年僅有7次性生活，妻子不是鎖房門就是分房睡，後來更因唸大學或打工到外縣市生活而分居，先生因此向南投地院打離婚訴訟，南投地院法官引禮記禮運大同篇「飲食男女，人之大欲存焉」，指夫妻無心滿足對方需求，無心溝通下婚姻破綻事由已生，判准離婚。

法官在判決書中指出，這對夫妻2020年3月結婚後，原共同居住一段時日，妻子後來去外縣市唸大學，兩人就分開居住，分居前妻子買車貸款60萬元由先生支付，他再分期還款給其夫，但後來沒有還款，且結婚四年來性生活僅有7次，同住時妻子不是鎖房門就是分房睡，到外地唸書後即不回家，而妻子則稱兩人性生活不協調，多次因體力不支或身體狀況不佳而拒同房，後來心生恐懼而分房睡，但若有提前約定，依然可以正常性生活，同意先生離婚之訴，也願意還款。

法官在判決書中引用禮記禮運大同篇的「飲食男女，人之大欲存焉；死亡貧苦，人之大惡存焉。故欲、惡者，心之大端也。」，強調人之生存有賴於飲食、男女，前者使一己之生命得以存活，後者一則使生命得以延續，二則亦在滿足個人一己生理及心理需求之滿足，夫妻間性生活有賴雙方協調溝通並滿足彼此需求，若不能彼此滿足，婚姻自是因而生有破綻。

這對夫妻婚後4年來僅7次性生活，婚姻破綻事由已生，且應歸責於兩造均無心溝通、滿足雙方需求所致，因此可兩造有婚姻難以維持的重大事由，判准離婚，且女方必須還先生車貸60萬元。

