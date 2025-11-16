鐵砂掌？車禍糾紛機車乘客挨一掌腦震盪 7旬翁傷害罪起訴

因車禍糾紛，羅姓老翁不滿林姓男子說話口氣衝，直接一巴掌朝林男頭上拍落，導致腦震盪及頸部挫傷傷勢，苗栗地檢署偵結，認老翁涉犯傷害罪，將他起訴。（資料照）

苗栗縣71歲羅姓老翁開車與機車騎士葉姓男子發生碰撞，該交通事故僅有輕微車損，沒有造成人員受傷；但老翁不滿機車乘客林姓男子說話口氣衝，直接一巴掌朝林男頭上拍落，雖林男頭戴安全帽，仍受腦震盪及頸部挫傷傷勢，報警提告。苗栗地檢署偵結，認老翁涉犯傷害罪，將他起訴。

羅姓老翁於去年9月間，開車行經苗栗縣西湖鄉苗119縣道與苗34鄉道交岔路口，與葉男騎乘的機車發生碰撞，該事故沒有造成人員受傷，僅2車有輕微車損。但雙方因車禍對錯起爭論，羅姓老翁不滿機車騎士葉男搭載的同車友人林男說話口氣衝、回應態度不佳，一巴掌朝戴著安全帽的林男頭上拍落。

林男受老翁這一掌，當下踉蹌並覺得頭痛，隨後前往醫院急診，經醫師診斷有腦震盪及頸部挫傷傷勢，林男報警提告老翁傷害。

老翁起初辯稱，他沒有對林男動手，連碰到對方的身體都沒有，但又改稱可能有碰到對方安全帽、不太清楚，最後再稱「我是順手比一下，有沒有碰到我不清楚，我只是比手勢，我不知道他傷勢怎麼來的」。

檢察官調查，林男提具醫院診斷證明其受有腦震盪及頸部挫傷事實，以及葉男證稱老翁有徒手朝林男頭部用力拍打，與老翁的同車人士也證述老翁「有碰觸對方的安全帽」，認老翁涉犯傷害罪，將老翁起訴。

