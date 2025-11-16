為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「幣流分析」結果大不同！幣商被控勾結詐團 台中無罪、彰化判2年半

    2025/11/16 22:20 記者顏宏駿／彰化報導
    劉男詐取被害人310萬元的泰達幣，獲判2年6月，沒收310萬元泰達幣。（示意圖）

    劉男詐取被害人310萬元的泰達幣，獲判2年6月，沒收310萬元泰達幣。（示意圖）

    經營夾娃娃機的劉男兼營幣商，他賣泰達幣給台中陳女，陳女把購得的泰達幣轉到詐團的電子錢包，劉遭對方控詐欺取財，他一次請3名律師，用「幣流分析」證明被害人的泰達幣最終並沒有回流至他的電子錢包，因此獲判無罪；但同樣用「幣流分析」，在彰化卻栽跟頭！

    台中的陳女前年8月接獲名為「張先生」指示，向劉男購買泰達幣，2人約在台中市一間便利超商，她花34萬元買泰達幣，劉收款後當場轉1萬顆泰達幣至陳女的電子錢包，但交易5分鐘後，陳隨即把1萬0495顆泰達幣轉至詐欺集團所掌控電子錢包。由於時間非常接近，陳女因此認定劉男與「張先生」勾結騙她，上警局報案。

    劉男說，他只是單純的幣商，這筆交易完成後，他不知陳女為何會再轉出，他並不認識「張先生」，陳女是否中了對方的話術而被騙，他不知曉。陳女指出，「張先生」教她下載虛幣APP，也透過LINE要她跟劉男聯絡，在交易前先給她一個電子錢包，交易後再給另一個電子錢包，她就依指示轉出去。

    法官表示，從被告的幣流分析發現，陳女與劉男在案發前頻繁交易，但案發後交易甚少，若按一般的詐騙交易，虛擬貨幣應會在短時間內輾轉回流轉入各詐欺成員的電子錢包，但此案並未發現。此案並無積極證據證明被告與「Vito Chang」結合、對被害人施詐，因此判決無罪。

    但同一犯罪手法，去年3月間彰化曾女在網路認識一名「徐先生」，對方教她下載虛幣APP，再提供劉男的LINE帳號，指示她向劉購買泰達幣，她1個月內分5次、共花310萬元向劉購買泰達幣，依「徐先生」指示登入假APP，再將所有泰達幣轉到詐團所屬的電子錢包。

    曾女指控劉男與詐團配合，騙走她的泰達幣，因此報警。檢方用幣流分析檢視劉男金流，發現曾女被詐的金流，始終在被告所屬的詐團虛幣回流圈中，且劉男在此交易前就刻意匯出310萬等值的泰達幣以掩飾虛幣回流真相，法官據此判定劉男與詐團勾結，觸犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑2年6月，並沒收洗錢財物310萬元。

