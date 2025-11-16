危險！電動代步車斜切過馬路 機車騎士閃避不及撞上輕傷

機車撞上電動代步車，人車倒地。（陳姓民眾提供）

草屯鎮有7旬老翁騎電動代步車斜切過馬路，後方機車閃避不及撞上，人車倒地，電動代步車上的物品甩出，所幸機車騎士僅受輕傷，確定老人沒事後即騎車離去。附近住戶把監視器拍到的影像放地方臉書社團，提醒多注意家中老人外出安全，網友紛留言稱該代步車是「恐怖的移動神主牌」。

該起電動代步車與機車相撞車禍，下午發生在草屯鎮南埔里中正路，一部由70多歲老人騎乘的電動代步車，先騎在道路邊線外，接著緩慢向道路切出，準備斜切穿越道路，但才切到外側車道上，後方機車直直前進，未及閃避斜切過來的電動代步車，從代步車後方撞上，人車倒地，而代步車龍頭轉向，車上物品掉落。

附近住戶聽到撞擊聲響，陸續上前協助，有人幫忙扶騎士，有人把倒下的機車扶正，電動代步車上的老翁沒有受傷，但受到驚嚇，附近住戶趕緊指揮交通，讓熱心民眾將電動代步車推向路邊，才解除警報。

附近住戶透露，該名老翁常騎乘電動代步車行經這個路段，多次看到他直接從道路邊線斜切橫越四線道的大馬路，覺得很危險。

有民眾把監視器拍到車禍過程放到「草屯人」臉書社團，網友紛紛以「移動式神主牌」來稱呼該部電動代步車，對老人家隨興騎代步車橫切、左右轉之舉大呼危險，認為這種車也應納入強制險，才不會害人害己。

據了解，電動代步車依交通法規被視為「行人輔具」，騎乘者須遵守行人交通規則，並在人行道或路側行走，不得在馬路上行駛，違反規定，可依「道路交通管理處罰條例」第78條，處500元罰鍰。

