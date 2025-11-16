為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    移民署收容所爆「潛規則」3越南移工炮製勒索菜鳥判刑

    2025/11/16 19:25 記者王定傳／新北報導
    逾期居留的菱姓、久姓、阮姓越南籍移工，自稱遭「潛規則」毆打、勒索，之後竟如法炮製，涉毆打新收容人並勒索得手，新北地院依恐嚇取財等罪判刑。（資料照）

    逾期居留的菱姓、久姓、阮姓越南籍移工，自稱收容於移民署北區事務大隊台北收容所時，遭「潛規則」毆打、勒索，當上室長、公差後竟如法炮製，涉毆打新收容人並威脅「不轉帳將會活得跟狗一樣」等，向多名新收容人勒索得手。新北地院依恐嚇取財等罪判處菱1年2月（此部分不得易科罰金）及6月徒刑，久1年1月、阮1年4月徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。

    檢方調查，通緝中的黎姓移工與菱是前後任室長，久、阮等人則為公差，負責協助管理收容人及日常作息進行。

    今年6月，黎涉毆打一名新收容人，並由阮對被害者恫稱「如果不轉帳將會活得跟狗一樣」，勒索得手600萬元越南盾（近7000新台幣）；菱男7月接掌室長後夥同久、阮等公差，分別對3名新收容人徒手體罰、拿拖鞋搧耳光，並以言語恫嚇勒索得手2次，金額約800萬元至1000萬元（約9000多至1萬1000餘新台幣）不等越南盾，有1次勒索500萬元越南盾未遂。

    犯行曝光後，菱男供稱：「公差會以肢體教訓新收容人，有些新收容人因被打感到害怕就轉帳，包括我自己之前也是這樣被對待，我只是延續這個潛規則而已」。

    久男則說「匯款的目的是為了購買收容所內一些生活用品，和保證以後不會被打」；阮表示，「室長跟我說匯款就會有泡麵和咖啡，這錢對我來說是小錢，可換來我在收容所的平穩生活」、「我自己給付越南盾300萬元，換來這段時間的平安，我覺得值得」。

    3人審理時認罪，久、阮的辯護人主張，2人因擔心遭室長刁難才犯案，且款項沒進入2人帳戶，請求依刑法「情堪憫恕」規定減刑。

    合議庭則認為，「被害者」不該是變成「加害者」的合理理由，尤其收容所內存在申訴管道，遭不法行為對待，應立即向管理者反映，而非選擇延續不法行為，何況2人坦承毆打非單純助勢，雖2人來自越南，但應該沒有任何一個國家會允許這樣的暴力行為，不同意依此減刑。

    合議庭審酌，3人分別擔任室長及公差，應對來自同鄉的移工有更多的關懷及照顧，竟共同使用言詞恫嚇、徒手毆打、使用拖鞋搧打耳光等恐嚇行為，向被害人索取金錢，應予譴責；但考量3人犯後犯行、因收容所積習而選擇參與及延續不法行為，未與任何被害人達成和解及賠償等因素，判處上述徒刑。

