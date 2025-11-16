為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    竊賊白晝現身一中商圈 男收廢油小貨車未上鎖損失8萬多

    2025/11/16 17:23 記者陳建志／台中報導
    台中1名民眾到一中街收廢油，卻被偷走放在車上的黑色包包和手機，監視器拍到竊嫌手上拿著黑色包包離開的身影。（擷取自社會事新聞影音）

    台中一名男子本月11日開小貨車到一中街商家收取廢棄油品，下車時未將車門上鎖，被竊嫌盯上，乘隙拿走放在車上，裡面放有現金的黑色包包、耳機及手機，總價值約8萬多元，因已經過了6天，警方還未抓到竊嫌，有人將竊嫌得走後從容離開的身影PO上網，提醒民眾和商家注意。

    台中市警局第二分局育才派出所於11日下午1點43分接獲民眾報案，稱在北區一中街發生竊案。報案人稱，當日駕駛小貨車到一中商圈店家收取廢棄油品，下車未將車門上鎖，返回停車處打開車門，赫然發現放置車內的斜背包、耳機及手機不翼而飛，包括現金和物品總損失達8萬多元。

    民眾調閱監視器發現，當時這名穿黑衣的男子徒手竊取財物後離去，手上拿著包包從容從一旁巷子離開，因已經過6天還沒抓到竊嫌，失竊的現金和手機也還未尋回，PO上網提醒民眾注意。

    第二分局表示，獲報後積極調閱周邊監視器追查，目前已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後依刑法竊盜罪嫌函請台中地方檢察署偵辦，儘速將犯嫌繩之以法，維護民眾財產安全。

