分居未辦妥離婚卻出軌嘿咻 綠帽夫提告人妻判賠20萬元

台中一名人妻和先生分居、談離婚，卻在此期間發生婚外情，先生提告求償100萬，人妻辯稱兩人婚姻關係名存實亡，法官仍判賠20萬。（情境照）

台中一名人妻和先生感情不睦，提出離婚要求，還在今年5月分居，沒想到透過交友網站認識情夫，兩人除在通訊軟體互訴情愛，還相約出遊並在車上談論性愛過程，先生今年6月透過車上的行車紀錄器和舊手機發現兩人不倫出軌，對兩人提出侵害配偶權告訴，並求償100萬元，人妻辯稱兩人婚姻早已破裂，不會造成先生精神上重大痛苦，但法官認為兩人侵害配偶權屬實，判賠20萬元。

這名人夫主張，2021年10月和妻子結婚，但妻子從今年年初開始，對他疏遠、冷淡，並在4月提出離婚要求，沒想到今年6月16日檢視車子的行車紀錄器影像，竟錄下妻子和情夫一起投宿新竹某旅飯店，還在車上討論前晚發生性行為的過程，進一步檢視妻子的舊手機，發現兩人從5月19日開始在通訊軟體如同男女朋友般，互訴情愛、相約出遊，對兩人提出侵害配偶權告訴，連帶求償100萬元。

出軌的人妻則辯稱，行車紀錄器所錄到兩人的對話，只是玩笑話，不能因此就推論兩人有發生性行為。

人妻並表示，兩人婚姻早已出現嚴重裂痕，先生並提出離婚規劃，主動在今年4月17日要求分居，造成她只能在5月1日搬離住處，主觀上認為已經離婚，才在5月8日認識婚外情對象，並以離婚來描述婚姻狀況，強調原預定6月26日辦理離婚登記，因此6月與情夫交往，並不會造成先生精神上重大痛苦，且先生當時已無意繼續經營婚姻關係，侵害配偶權情節尚非重大，求償100萬元太高。

情夫則辯稱，今年5月8日透過網路交友軟體認識人妻，並從5月9日開始聊天，並不知道她有婚姻關係，主觀上無侵害人夫配偶權的故意，求償100萬元過高。

台中地院法官審理認為，人妻與情夫對話曾提及「我婆婆」，情夫也有「孩子的爸都沒去喔？我說孩子的爸都不用去喔？」等用語，足見情夫早就知道人妻是有配偶的人，辯稱不知人妻已有婚姻不足採信。

法官並指出，兩人相約出遊同處一室，並有親暱往來互動，還在車上相互討論床笫性事，已逾越一般男女正常互動，強調婚姻關係是否早生破綻，雙方有無達成離婚共識，或人妻主觀上是否認為已經離婚等，並無礙侵害配偶權的事實。斟酌雙方的身分、地位、經濟能力與人夫所受的精神痛苦，認求償的精神慰撫金以20萬元為適當，可上訴。

