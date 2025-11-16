為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鳳凰颱風襲蘇澳首名罹難者 獨居老婦疑家中淹水溺斃

    2025/11/16 16:37 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鳳凰颱風傳出首起死亡案例，一名78歲獨居老婦人疑家淹水溺斃，圖為11日晚間蘇澳市區淹水畫面。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    宜蘭縣蘇澳鎮鳳凰颱風期間，傳出一名獨居的78歲張黃婦人，疑因住家淹水不幸溺斃，蘇澳鎮公所今天（16日）證實，經過宜蘭地檢署檢察官相驗後認定老阿嬤溺水死亡，成為蘇澳鳳凰颱風淹水首名罹難者。

    蘇澳鎮11日傍晚下起暴雨，蘇澳中油加油站附近地區一度水淹一層樓，許多居民爬上2樓垂直避難，國軍動員AAV7兩棲突擊車，趕赴受災戶2樓營救受困居民，宜蘭縣消防局也出動橡皮艇救援，仍發生獨居老婦人在家溺斃的憾事。

    據了解，蘇澳鎮蘇北里中原路獨居長者張黃婦人，子女在外縣市工作，家人11日晚間聯絡不上她，隔天返家發現家裡淹水，打開家門時，母親倒臥客廳失去呼吸心跳，消防局救護車到場後並未送醫，檢察官13日相驗遺體，認定是溺斃，蘇澳鎮災防中心14日接獲這起死亡通報。

    蘇澳鳳凰颱風水患，鎮公所估計全鎮有3200戶淹水，張黃婦人是首起溺水死亡案例。蘇澳鎮長李明哲今天下午率領鎮公所一級主管到羅東壽園慰問喪家，並致贈慰問金，表達哀悼之意。

