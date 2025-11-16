為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    圖書館有眼鏡蛇！女子台中龍井館借完書 門口遭長50公分蛇吻送醫

    2025/11/16 16:00 記者陳建志／台中報導
    台中一名女子今天在龍井圖書館遭一隻眼鏡蛇咬傷，毒蛇並跑進圖書館的一樓閱覽室，嚇壞看書民眾。（民眾提供）

    台中一名女子今天在龍井圖書館遭一隻眼鏡蛇咬傷，毒蛇並跑進圖書館的一樓閱覽室，嚇壞看書民眾。（民眾提供）

    台中一名41歲女子今天中午在龍井圖書館借書，正要走出圖書館門口，突然覺得右腳一陣刺痛，仔細一看才驚覺被毒蛇咬傷，嚇得驚聲尖叫，引起圖書館一陣騷動，而這條毒蛇也乘隙一溜煙爬進圖書館一樓閱覽室；消防人員通報農業局廠商前來執行抓蛇作業，順利捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，所幸女子送醫施打血清後，目前生命徵象穩定。

    台中市消防局今天中午12點36分接獲民眾報案，表示龍井區觀光路的龍井圖書館有民眾被毒蛇咬傷，立刻派遣龍井分隊，出動5名消防人員到場救護。

    消防人員到場時，發現一名女子坐在椅子上，右腳踝遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12點45分由救護車將她送台中榮民總醫院救治，經施打蛇毒血清後，生命徵象穩定，目前持續觀察治療中。

    因今天是假日，許多民眾到圖書館看書、看報紙，得知有毒蛇跑進圖書館還咬傷人都大感驚訝，消防局也立刻通知委外廠商前來處理，順利在牆角捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，將這隻「兇手」帶回依相關程序處理。

    台中消防局通知農業局委外廠商前來處理，順利在牆角捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，將這隻「兇手」帶回依相關程序處理。（民眾提供）

    台中消防局通知農業局委外廠商前來處理，順利在牆角捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，將這隻「兇手」帶回依相關程序處理。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播