圖書館有眼鏡蛇！女子台中龍井館借完書 門口遭長50公分蛇吻送醫

台中一名女子今天在龍井圖書館遭一隻眼鏡蛇咬傷，毒蛇並跑進圖書館的一樓閱覽室，嚇壞看書民眾。（民眾提供）

台中一名41歲女子今天中午在龍井圖書館借書，正要走出圖書館門口，突然覺得右腳一陣刺痛，仔細一看才驚覺被毒蛇咬傷，嚇得驚聲尖叫，引起圖書館一陣騷動，而這條毒蛇也乘隙一溜煙爬進圖書館一樓閱覽室；消防人員通報農業局廠商前來執行抓蛇作業，順利捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，所幸女子送醫施打血清後，目前生命徵象穩定。

台中市消防局今天中午12點36分接獲民眾報案，表示龍井區觀光路的龍井圖書館有民眾被毒蛇咬傷，立刻派遣龍井分隊，出動5名消防人員到場救護。

消防人員到場時，發現一名女子坐在椅子上，右腳踝遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12點45分由救護車將她送台中榮民總醫院救治，經施打蛇毒血清後，生命徵象穩定，目前持續觀察治療中。

因今天是假日，許多民眾到圖書館看書、看報紙，得知有毒蛇跑進圖書館還咬傷人都大感驚訝，消防局也立刻通知委外廠商前來處理，順利在牆角捕獲長達40、50公分的眼鏡蛇，將這隻「兇手」帶回依相關程序處理。

