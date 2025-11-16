為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    2蒙古女來台潛藏九份當扒手 瑞芳警埋伏逮人

    2025/11/16 16:17 記者吳昇儒／新北報導
    警方取得圖雅等竊嫌照片，經比對後，確認在九份地區涉竊盜案。（記者吳昇儒翻攝）

    賊星該敗！新北市瑞芳警分局近日鎖定兩名蒙古女子在國內北部各大景點行竊，推測兩人將會到九份犯案，彙整證據報請檢察官偵辦。前日晚間，九份傳出日籍遊客遺失皮包，調閱監視器果然發現兩女在場，且動手行竊。昨日在九份老街發現兩人行蹤，將人帶回偵訊，全案依涉犯竊盜罪，移送基隆地檢署偵辦。

    警方調查，兩名女子分別為42歲的紹倫高、50歲的圖雅，今年8月就入境我國，在各大景點行竊，相關警政單位比對資料後，互相交流；瑞芳警方認為，依跨國竊團的習性，到九份下手的機會非常高，鎖定特定對象後，報請檢察官指揮偵辦。

    前日晚間，轄區接獲通報指出，一名日籍遊客行經知名景點「阿妹茶樓」附近時，驚覺皮包遺失，報警求助。警方調閱周邊監視器，果然發現兩名蒙古籍的女子在場現身，且有行竊行為。隨即派員前往現場察看，但未及時發現竊賊蹤影。

    昨日九份碰巧發生遊覽車起火事件，警方到場協助時，發現兩女竟也前往現場看熱鬧，九份派出所長林冠宏、副所長杜誌恩趕緊派員前往部署、埋伏，果然將犯嫌逮捕到案，今日中午將兩人依涉犯竊盜罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

    瑞芳分局長沈明義強調，九份為國際觀光重點區域，治安品質攸關形象與遊客安全。將長期透過整合各式情報來源、加強勤務配置、提升應變效率，保護遊客財產安全。

    警方調閱監視器發現，日籍遊客皮包遺失時，鎖定的對象也在現場。（記者吳昇儒翻攝）

