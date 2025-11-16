為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中國漁船台北港外海失火 海巡新竹艦消防水柱滅火人道救援

    2025/11/16 14:51 記者姚岳宏／台北報導
    失火中國「閩」船由另艘中國船接走15名船員。（記者姚岳宏翻攝）

    失火中國「閩」船由另艘中國船接走15名船員。（記者姚岳宏翻攝）

    昨天下午4時許，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救，新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。

    海巡署指出，昨日中國共（機）艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域，新竹艦於風力級數6至7陣風9級惡劣海象下（浪高3米），持續巡弋防止中船進入我國海域。

    巡弋過程中接獲中國「閩東漁61227」漁船失火以無線電VHF 16頻道求救，秉持人道救援無國界，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名中國籍船員由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。

    海巡署表示，新竹艦及時應處控制火勢，惟入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，新竹艦改以現場監控，防止油汙外洩及其他次生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。今日清晨6時許，失火船「閩」船已由另一艘中國「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向中國，新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。

    海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先，海巡署將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

    新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（記者姚岳宏翻攝）

    新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（記者姚岳宏翻攝）

    新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（記者姚岳宏翻攝）

    新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（記者姚岳宏翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播