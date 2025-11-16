為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑疲勞駕駛 特斯拉國一桃園南崁段失控撞護欄衝入匝道

    2025/11/16 13:31 記者余瑞仁／桃園報導
    白色特斯拉轎車自撞內側護欄失控往右側衝入南崁交流道匝道。（記者余瑞仁翻攝）

    一輛特斯拉轎車昨天（15日）深夜疑因駕駛恍神行經國道一號北向49公里桃園南崁路段時擦撞到內側護欄，導致車輛失控衝向南崁出口匝道內，邱姓駕駛頭部受傷，經桃園市消防局救護車送醫幸無大礙，肇事原因由警方調查中。

    國道警察表示，國道警察第一大隊勤務指揮中心於昨天深夜11點17分許接獲通報，指國道一號北向49公里路段發生自撞事故，派前往處理發現是1輛白色特斯拉轎車變換車道時自撞內側護欄後，車輛失控衝向外側停在南崁交流道匝道，27歲駕駛頭部擦挫傷經送往林口長庚醫院診治幸無大礙，駕駛酒測無酒精反映，事故現場於今天凌晨排除。

    目擊者向警方表示，案發前先看到該部白色特斯拉左右飄移，駕駛似乎恍神，隨後車輛擦撞到內側車道護欄，隨即失控又往右側衝去，衝入南崁交流道匝道才停住；警方表示，初步研判肇事原因可能是恐疲勞駕駛，仍待進一步調查釐清。

    國道警察呼籲用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，切勿疲勞駕駛，若感覺精神不繼應儘速至休息站休息或離開高速公路，且不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及，以確保行車安全。

    警方與消防人員趕到現場處理自撞事故。（記者余瑞仁翻攝）

